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Неймар обратился к болельщикам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии

Неймар обратился к болельщикам «Сантоса» после вылета команды во вторую лигу Бразилии
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Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар обратился к болельщикам «Сантоса» после вылета команды во второй дивизион чемпионата Бразилии.

«Праздник вернётся и на нашу улицу, мы снова будем улыбаться», — написал Неймар в одной из социальных сетей.

Напомним, 7 декабря «Сантос» на своём поле проиграл «Форталезе» (1:2) и впервые в своей истории вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии. Победный гол «Форталезе» забил на 90+6-й минуте ударом с центра поля. По итогам 38 туров «Сантос» занял 17-е место с 43 очками. У занявшей 16-е место «Байи» 44 очка.

«Сантос» — многократный чемпион Бразилии, команда выигрывала внутреннее первенство восемь раз (в 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2022 и 2004 годах).

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