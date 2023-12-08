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«Зенит» собирается приобрести приоритетное право на покупку двух молодых бразильцев

«Зенит» собирается приобрести приоритетное право на покупку двух молодых бразильцев
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Санкт-петербургский «Зенит» планирует выплатить денежную компенсацию в обмен на приоритетное право покупки двух игроков молодёжной команды «Коринтианса». Об этом сообщает Goal.

По информации источника, в поле зрения российского клуба находятся нападающий Лео Агостиньо и левый защитник Кайо Энрике. «Зенит» отправит своих скаутов в Бразилию, чтобы понаблюдать за этими игроками «Коринтианса» на матчах юношеского Кубка Сан-Паулу.

Сообщается, что питерцы следили за этими двумя футболистами ещё с юношеских лет, но никогда не имели возможности наблюдать за ними в ежедневном режиме в Бразилии. Россияне используют свои хорошие отношения с «Коринтиансом», чтобы попытаться заполучить эту пару. «Зенит» ещё не сделал предложения, но уже заявил о своём намерении сделать приоритетное приобретение этой пары.

Лео Агостиньо выступает за команду «Коринтианса» U20 с 2022 года, а Кайо Энрике — за команду U17. Последний будет переведён в команду до 20 лет в январе, хотя 18 лет ему исполнится только в марте 2024 года.

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