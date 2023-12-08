Полузащитник «Крыльев» Якуба: у Осинькина и в «Зените» или «Спартаке» получилось бы

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба высказался о тренерских качествах Игоря Осинькина. По мнению футболиста, у наставника самарцев получилось бы закрепиться в «Зените» и «Спартаке».

«Действительно я его хорошо знаю — доводилось и раньше работать вместе. Могу сказать Игорю Витальевичу только слова благодарности. Он отличный тренер, который знает и видит, что нужно команде. И даёт ей это. Топ-специалист.

Естественно, он за всех переживает и воспринимает ребят как родных. Всё-таки многих он долго вёл, ещё с «Чертаново» и Второй лиги. Его связывают с игроками тёплые, добрые отношения. Для микроклимата это огромный плюс. У другого тренера с этим составом «Крыльев» вряд ли так получилось бы.

Наверное, ему хотелось бы попробовать себя в топ-клубе уровня «Зенита» или «Спартака». Не сомневаюсь, что у него получилось бы. Но в Самаре Витальевича очень любят болельщики, доверяет губернатор. Он хорошо знает ребят, кто на что способен, и за счёт этого в команде выстроились суперские отношения. Мне кажется, «Крылья Советов» сегодня — это тот клуб, где Осинькин может реализовывать себя по максимуму», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.