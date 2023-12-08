Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Эр-Рияд. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин: «Спартак» выйдет на матч с нами как на последний бой

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин: «Спартак» выйдет на матч с нами как на последний бой
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«У «Спартака» такая турнирная ситуация и такая ситуация с точки зрения психологии, что мы уверены, что они будут выходить как на последний бой, сравнимый с нашим июньским матчем», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Матч 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится в эту субботу, 9 декабря. Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 14:00 мск. «Крылья» после 17 туров внутреннего первенства нынешнего сезона занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» расположился на седьмой строчке, отставая от самарцев на два очка.

Материалы по теме
Тренер «Крыльев» Осинькин прокомментировал победу над «Сочи» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android