Тренер «Крыльев Советов» Осинькин: «Спартак» выйдет на матч с нами как на последний бой

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«У «Спартака» такая турнирная ситуация и такая ситуация с точки зрения психологии, что мы уверены, что они будут выходить как на последний бой, сравнимый с нашим июньским матчем», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Матч 18-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится в эту субботу, 9 декабря. Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 14:00 мск. «Крылья» после 17 туров внутреннего первенства нынешнего сезона занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Спартак» расположился на седьмой строчке, отставая от самарцев на два очка.