Чемпион Европы среди юношей Якуба: у нас Митрюшкин был звездой. Головин позже резко вырос

Хавбек «Крыльев Советов» Денис Якуба высказался о причинах прогресса партнёра по золотой юношеской сборной и полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Иногда посещают такие мысли (что мог бы тоже играть в топ-лиге. — Прим. «Чемпионата»). Но чаще просто радуюсь, наблюдая за Головиным. Значит, я где-то не преуспел в своё время. Видно, так нужно. В сборной Рамиль Шейдаев сильный нападающий был. Аяз Гулиев в полузащите выделялся. Саня Макаров, крайний форвард, тоже очень хорошо выглядел. А настоящей звездой команды был Митрюшкин, вратарь. Крутой кипер, миллион раз нас спасал.

А Саша в какой-то период резко прибавил, вырос как игрок и заслужил. Тяжело сказать, чего тут больше, трудолюбия или таланта, я же с ним не находился рядом в ЦСКА. Не знаю, насколько он там отдавался работе. Талант у него однозначно есть. Но в любом случае он много трудился, чтобы его реализовать. На голом таланте никуда не возьмут», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.