Полузащитник «Крыльев» Якуба: я очень горжусь тем, откуда вышел. У нас крутое село!

27-летний хавбек «Крыльев Советов» Денис Якуба рассказал о детстве в селе Сотниковском в составе Благодарненского городского округа Ставропольского края России.

«Детство было классным, весёлым. Я очень горжусь тем, откуда вышел. Сотниковское — современное, крутое село. Для ребёнка — раздолье. На выгонах гоняли в футбол. Нас регулярно куда-то вывозили играть — с другими деревнями, станицами, городами. В этом плане засухи не было.

Если мы тренировались по три раза в неделю, то в городах — в два раза чаще. Естественно, они быстрее росли и раньше созревали. Но у нас были прекрасные тренеры. Мне, по крайней мере, они многое дали», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.