КОНМЕБОЛ представила обновлённый трофей Кубка Америки

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) представила обновлённый трофей победителя Кубка Америки в ходе церемонии жеребьёвки турнира 2024 года, которая прошла в Майами. Кубок был восстановлен и обновлён перед 48-м розыгрышем старейшего в мире турнира национальных команд.

«Спустя более 100 лет после первого розыгрыша Кубка Америки, который состоялся в 1916 году в Буэнос-Айресе (Аргентина), старейший трофей национальных команд континента вернулся к своим корням», — говорится в заявлении на сайте конфедерации.

Фото: Официальный сайт CONMEBOL

Кубок Америки — 2024 пройдёт в США с 20 июня по 14 июля. В матче открытия в Атланте на «Мерседес-Бенц Стэдиум» сыграют Аргентина и победитель матча между Канадой и Тринидадом и Тобаго. Финал состоится в один день с финалом Евро-2024. Он пройдёт на «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс.

Игры турнира пройдут на 14 стадионах в 14 городах.