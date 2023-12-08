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Полузащитник «Крыльев» Якуба: 4:0 со «Спартаком» — очень крутой матч

Полузащитник «Крыльев» Якуба: 4:0 со «Спартаком» — очень крутой матч
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Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба назвал самое яркое впечатление в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Он выделил разгромную победу в матче со «Спартаком» (4:0).

«В начале реабилитации смотрел игры по телевизору. А когда костыли отложил в сторону, конечно, ездил на стадион, переживал. «Спартак» — 4:0? Очень крутой матч, ха-ха! Думаю, что да, это был самый позитивный момент первого круга. Всё получалось у ребят. Выдали классный матч и подарили море эмоций болельщикам.

Такого счёта точно не ожидали. Просто игра так сложилась. Ребята отталкивались от соперника. Но если «Спартак» позволял забивать — почему нет? Позитивный, хороший матч получился», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
4 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Горшков – 7'     2:0 Горшков – 25'     3:0 Гарре – 78'     4:0 Шитов – 90'    
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