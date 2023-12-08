Полузащитник «Крыльев» Якуба: 4:0 со «Спартаком» — очень крутой матч

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба назвал самое яркое впечатление в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Он выделил разгромную победу в матче со «Спартаком» (4:0).

«В начале реабилитации смотрел игры по телевизору. А когда костыли отложил в сторону, конечно, ездил на стадион, переживал. «Спартак» — 4:0? Очень крутой матч, ха-ха! Думаю, что да, это был самый позитивный момент первого круга. Всё получалось у ребят. Выдали классный матч и подарили море эмоций болельщикам.

Такого счёта точно не ожидали. Просто игра так сложилась. Ребята отталкивались от соперника. Но если «Спартак» позволял забивать — почему нет? Позитивный, хороший матч получился», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.