Радимов: Бериша заслуживал дисквалификации после матча со «Спартаком», это была агрессия

Бывший футболист «Зенита», а ныне тренер медийной команды сине-бело-голубых Владислав Радимов считает, что полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша заслуживал получить дисквалификацию по итогам матча 17-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:1). По его мнению, в поведении Бериши была агрессия и в случае правильных действий КДК он должен был получить бан.

«Бериша заслуживал дисквалификации, это действительно была агрессия, очевидная история. Если рассматривать эти вещи и КДК отнёсся бы к этому правильно, то он бы заслужил дисквалификацию. Но поскольку они сказали, что всё на откуп судьям… » — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после гола Гамида Агаларова в ворота «Спартака» Бериша побежал праздновать к технической зоне красно-белых и прыгнул туда двумя ногами вперёд. Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль поддался эмоциям и повалил Беришу на газон «борцовским приёмом». По итогам эпизода игрок «Ахмата» получил жёлтую карточку, а Абаскаль — красную. Именно на действия арбитров опирался КДК, поэтому Бериша не получил дисквалификации, а Абаскаля отстранили на два матча РПЛ плюс один матч условно.