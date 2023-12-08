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Министр спорта Саудовской Аравии: мир хочет, чтобы мы приняли ЧМ-2034

Министр спорта Саудовской Аравии: мир хочет, чтобы мы приняли ЧМ-2034
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Министр спорта Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Турки Аль Фейсал высказался по поводу ускоренного процесса ФИФА, который не позволил большинству стран подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года и привёл к тому, что Саудовская Аравия осталась без сопротивления. Принц отвергает любые предположения о том, что руководство ФИФА проложило путь для победы заявки страны.

«Это всего лишь теория. Нам следует обратить внимание на то, что приносит пользу футболу. Все чётко изложили правила, никто не возражал против них во время [процесса], поэтому я не думаю, что со стороны ФИФА была какая-то непрозрачность. Просто мы были готовы это сделать, а другие, возможно, нет. Это не наша вина.

Как вы можете видеть из заявления более 125 федераций в поддержку заявки Саудовской Аравии… мир также хочет, чтобы мы приняли чемпионат 2034 года», — приводит слова министра BBC.

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Источник: Саудовская Аравия может купить Лигу чемпионов при одном условии
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