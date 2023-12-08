Министр спорта Саудовской Аравии: не думали, что будем развивать Про-Лигу такими темпами

Министр спорта Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Турки Аль Фейсал поделился мыслями о тратах клубов из чемпионата страны, а также высказался о посещаемости матчей Про-Лиги.

«Крупные траты? Я думаю, что это сделала английская Премьер-лига и именно они так начали. Почему никто не задавал им вопросов, когда они это делали?

Небольшая посещаемость матчей саудовской Про-Лиги? Это строительство лиги… Я уверен, что в следующем году посещаемость будет выше. Как и везде в мире, некоторые матчи привлекают гораздо больше зрителей, чем другие, но все наши крупные матчи пока что собирают рекордное количество зрителей… мы транслируем их в 147 странах по всему миру.

Когда мы планировали развивать лигу, мы не думали, что будем делать это такими темпами, но то, что мы видим это, действительно освежает и показывает важность всего. Мы стремимся развивать нашу лигу, чтобы привлекать лучших в мире», — приводит слова министра BBC.