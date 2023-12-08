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Полузащитник «Крыльев» Якуба: всегда мечтал сыграть за сборную России — и до сих пор хочу

Полузащитник «Крыльев» Якуба: всегда мечтал сыграть за сборную России — и до сих пор хочу
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов», чемпион Европы среди юношей 2013 года Денис Якуба поделился своей футбольной мечтой.

«Хочется долго играть в Премьер-Лиге и достичь уровня сборной. Пока цели такие.
Бан сборной меня сильно не волнует. Я всегда мечтал сыграть за сборную России — и до сих пор хочу. Дай бог, чтобы получилось. Приложу для этого максимум усилий.

Чего пожелаю себе на Новый год? Стабильной игры в клубе. Попасть на карандаш сборной. Детей хочу! Будем работать над этим, ха-ха», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 27-летний футболист принял участие в двух матчах за самарцев во всех турнирах, в которых провёл на поле 32 минуты.

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