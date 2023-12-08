Полузащитник «Крыльев» Якуба: поддержка близких и родных не дала впасть в депрессию

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Денис Якуба рассказал о своём восстановлении после двух травм подряд.

«Естественно, это давит. Ты только из окна смотришь, как команда тренируется, играет, побеждает. Твои товарищи занимаются любимым делом, а ты в сторонке сидишь и ничем не можешь помочь. Тяжело морально. А рутина в тренажёрном зале ещё и физически трудная.

В 2017 году в «Кубани» я порвал крестообразные связки. Тоже была операция, и я пропустил месяцев девять. Но сейчас было психологически сложнее. «Кресты» распространены в футболе. Приблизительно понятно, как и сколько времени восстанавливаться. Каких-то сюрпризов не было. А как поступать с хрящами, в футбольном мире ещё не до конца разобрались. Чётких регламентов, советов по реабилитации, тренировкам до сих пор не выработано. Вот эта неопределённость угнетала.

Мне очень помогла поддержка близких, родных, болельщиков. Многие переживали, писали, звонили. Всё это не давало расслабиться или впасть в депрессию. Я понимал, что впереди большая работа, чтобы поскорее вернуться в свой любимый вид спорта и набрать форму. Месяц или полтора назад наконец зашёл в общую группу и начал тренироваться без ограничений», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.