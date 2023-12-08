Спортивный врач Карлицкий: раньше можно было и в -30°C играть

Спортивный врач Никита Карлицкий высказался о проведении футбольных матчей в России в минусовую погоду

«Раньше не было ограничений из-за холода. Только судья решал, будет ли проводиться матч из-за погоды или нет. Можно было и в -30°C играть, если было разрешение. Благодаря главному врачу сборной Эдуарду Безуглову ввели ограничение хотя бы до -15°C. Но тут есть и свои нюансы — такая погода по-разному ощущается в Москве и, например, в Хабаровске. Также зависит и от индивидуальных особенностей человека — кто-то легко переносит холод, кто-то мерзлявый. Это не зависит от того, из какой страны игрок приехал. Бывает, что африканцы чувствуют себя великолепно в -15°C, а ребята из Сибири мёрзнут и не могут играть. У меня были случаи, когда игрок отказывался. Ну конечно, в общем для игроков из жарких стран это огромный стресс, как физический, так и психологический», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.