Спортивный врач оценил риски для здоровья футболистов «Локо» — «Урал» при игре в мороз

Спортивный врач Никита Карлицкий оценил риски для здоровья футболистов «Локомотива» и «Урала» при игре в мороз.

«В такую погоду довольно тяжело играть. Если будут смотреть VAR, за время ожидания футболист остынет. Вероятность получения травмы из-за этого сильно возрастает. Даже если спортсмен будет в этот момент разминаться. Лично я считаю, что можно было ввести ограничение теплее -15°C, но пока вот так. Будут смотреть. Попытались найти золотую середину.

Надо ещё учесть воздействие на дыхательную систему в такую погоду, которая испытывает сильный стресс. При такой температуре возникают угрозы спазма лёгких, что затрудняет дыхание и снижает эффективность игроков.

Конечно, на фоне переохлаждения может быть снижение иммунитета. Это стресс. Но здесь спорный вопрос, потому что короткий стресс даже полезен для организма. Но можно получить холодовой ожог дыхательных путей», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.