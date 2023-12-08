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Спортивный врач: в Хабаровске из-за холода не спасали даже пледы и три пары штанов

Спортивный врач: в Хабаровске из-за холода не спасали даже пледы и три пары штанов
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Спортивный врач Никита Карлицкий поделился воспоминаниями от матча в Хабаровске при температуре -18°C.

«Нельзя говорить, что футболисты 100 процентов заболеют в такую погоду, но это снижает местный иммунитет за счёт местного переохлаждения. Футболисты всё же используют термобельё, бегают. Тепло вырабатывается. Сильное переохлаждение вряд ли будет. Больше надо переживать за тех, кто сидит на скамейке, — им перед выходом на поле придётся очень серьёзно разминаться. Помню, как в Хабаровске в -15°C, когда играли с «Локомотивом», к концу игры уже было -18°C. Не спасали даже пледы и три пары штанов. В Хабаровске совершенно другая влажность и холод чувствуется по-другому», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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