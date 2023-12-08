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Каррагер: тренер в «Ливерпуле» подобен богу и всегда обладает большой властью

Каррагер: тренер в «Ливерпуле» подобен богу и всегда обладает большой властью
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Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что главный тренер в мерсисайдском клубе всегда обладает большой властью.

«Тренер в «Ливерпуле» подобен богу. Если «Ливерпуль» добивается успеха, то всегда речь заходит о тренере. Прямо сейчас это Клопп, ранее были Шенкли, Пэйсли и Далглиш. Я полагаю, что главный тренер «Ливерпуля» обладает огромной властью. Когда я играл, в «Ливерпуле» никто и никогда не выступал против тренера. Болельщики и совет директоров были на его стороне. У игроков даже не нужно было спрашивать, что они думают о тренере. Об этом просто никогда никто не говорил», — приводит слова Каррагера издание Liverpool Echo.

Сейчас во главе «Ливерпуля» стоит немецкий тренер Юрген Клопп. Он возглавил мерсисайдский клуб в октябре 2015 года после ухода из дортмундской «Боруссии».

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