В РПЛ показали результаты замера температуры на стадионе «Локомотива» перед «Уралом»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала результаты первого замера температуры на стадионе «Локомотива» в день матча с «Уралом». В обеденное время термометр показал -12°C.

«Сегодня особенно внимательно следим за температурой. В Черкизово пока -12, следующий замер за 3 часа до начала матча», — написала пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале.

Напомним, в связи с сильным снегопадом во время некоторых матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги возникла дискуссия о возможном переносе 18-го тура с декабря на весеннюю часть сезона-2023/2024. Однако президент РПЛ Александр Алаев развеял эти дискуссии заявлением, что следующий тур всё-таки будет проведён перед зимним перерывом. Тем не менее решение по проведению каждого конкретного матча будет приниматься в индивидуальном порядке.