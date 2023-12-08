Губернатор Азаров: за «Зенит» скучно болеть, а за «Крылья» интересно

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался об истории «Крыльев Советов» и нынешней игре команды. По его мнению, за «Зенит» скучно болеть, а за самарский клуб интересно. Также Азаров отметил заслуги главного тренера Игоря Осинькина.

«В разное время было много предложений обанкротить клуб, начать заново, не рассчитываться с долгами. Но я для себя лично не считал это возможным. Есть в РПЛ клубы, которые два-три раза меняли название. У них нет 80-летней истории, которая есть у нас. Я сделаю всё, чтобы клуб двигался к новым вершинам.

За «Крылья» действительно интересно болеть. Ну скучно за «Зенит» болеть, правда. А «Крылья» настолько непредсказуемая, по-настоящему футбольная команда, что болеть за неё правда интересно. Создатель этой игры — Игорь Витальевич Осинькин. Я вас искренне благодарю!» — цитирует Азарова Metaratings.

«Крылья Советов» набрали 29 очков в 17 матчах и занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023. В заключительном матче календарного года самарцы встретятся с московским «Спартаком». Игра пройдёт в субботу, 9 декабря.