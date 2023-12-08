Сон — о поражении от «Вест Хэма»: как команда мы должны взять на себя ответственность

Нападающий и капитан «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал поражение в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:2). Корейский футболист призвал команду взять ответственность за результат.

«Это неприемлемо. Болельщики этого не заслуживают. Когда у вас есть шансы переломить ход игры, вы должны играть лучше. Как команда мы должны взять на себя ответственность», — приводит слова Сона журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 31-летний Сон Хын Мин провёл 15 матчей в рамках английской Премьер-лиги, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. Подопечные Ангелоса Постекоглу набрали 27 очков после 14 сыгранных туров и расположились на пятом месте турнирной таблицы.