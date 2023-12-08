Полузащитник «Крыльев Советов» Якуба рассказал, почему целый год не играл в футбол

Игрок самарских «Крыльев Советов» Денис Якуба рассказал о последних полученных травмах.

«2023-й — самый тяжёлый и напряжённый год в жизни. Дважды травмировал одну и ту же левую ногу. Первый раз — в конце ноября, в домашнем матче со «Спартаком». Я играл в основном составе и минуте на 13-й сломался. Буквально на ровном месте. Ни стыка, ни борьбы не было. Я просто передачу вбок отдавал и почувствовал хруст и острую боль в колене. Сразу понял, что продолжить игру не смогу, и срочно попросил замену.

Мы долго с этой травмой разбирались, консультировались со специалистами. Делали несколько МРТ. Я ездил в Москву, в Питер. Отправляли снимки в Мюнхен. Хотели выслушать мнения нескольких топовых специалистов, прежде чем принимать решение. Оказалось, кусочек хряща откололся. Нужно было достать его и почистить колено.

К зимнему межсезонью уже должен был восстановиться, но под конец реабилитации случился рецидив — на тренировке повторно повредил хрящ. Пришлось делать повторную операцию — там же, в Германии. После неё уже восстанавливался, никуда не торопясь», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.