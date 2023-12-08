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«Барселона» сделала заявление об операции тер Штегена

«Барселона» сделала заявление об операции тер Штегена
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Пресс-служба каталонской «Барселоны» выступила с заявлением о перенесённой операции голкипера Марка-Андре тер Штегена. Напомним, вратарь получил травму во время матчей сборной Германии в ноябре.

«Игрок первой команды Марк-Андре тер Штеген успешно перенёс операцию по поводу проблем с нижней частью спины. Операция была проведена доктором Амели Леглиз под наблюдением медицинской службы клуба в спортивной клинике Bordeux Merignac. Он выбыл из строя. От темпов восстановления будет зависеть доступность игрока», — говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне 31-летний немец принял участие в 17 матчах «Барселоны», в восьми из которых ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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