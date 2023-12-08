Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наш собственный волшебник». «Монако» представил Головина в образе Вилли Вонки

«Наш собственный волшебник». «Монако» представил Головина в образе Вилли Вонки
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Монако» представил российского полузащитника Александра Головина в образе киногероя Вилли Вонки.

«Вонка» — предстоящий музыкальный фэнтезийный фильм режиссёра Пола Кинга, он является приквелом картины «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». На широкие экраны фильм выйдет через неделю. Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. К французской команде российский полузащитник присоединился, перейдя из ЦСКА.

Фото: Соцсети «Монако»

В нынешнем сезоне Головин провёл 13 матчей в рамках чемпионата Франции, забил пять голов и сделал две результативные передачи. «Монако» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость 27-летнего российского хавбека в € 30 млн.

Материалы по теме
Головин вновь пропустит матч «Монако» из-за необычного пункта в регламенте Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android