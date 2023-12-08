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В Сети появился фанатский концепт формы «Зенита» в стиле Спаса на Крови

В Сети появился фанатский концепт формы «Зенита» в стиле Спаса на Крови
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На просторах социальных сетей появился интересный концепт формы «Зенита» в стиле Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.

Один из пользователей в соцсетях публикует версии футбольных экипировок, которые посвящены достопримечательностям в городе того или иного клуба. Так, фанатский концепт был опубликован и для «Зенита». На форме изображена роспись храма Спаса на Крови, стилизованная в коричнево-золотых оттенках. При этом воротник и кант рукавов выполнен в фирменных цветах «Зенита».

Фото: Соцсети Madruga Chelsiano

Храм Спаса на Крови — русская православная церковь в Санкт-Петербурге, которая сейчас функционирует как светский музей и церковь одновременно. Это одна из главных достопримечательностей города. Сооружение было построено в 1907 году.

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