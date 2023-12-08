Павлюченко: если «Спартак» не переиграет «Крылья», то с вероятностью 90% Абаскаля уберут

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что если «Спартак» в ближайшем матче РПЛ не обыграет «Крылья Советов», то наставник красно-белых Гильермо Абаскаль, вероятнее всего, будет отправлен в отставку.

«Если «Спартак» не переиграет «Крылья», то 90 процентов, что Абаскаля уберут. Поражение за поражением, наверное, нужна будет встряска. Не знаю, какие мысли у руководства клуба, но что-то произойдёт. Футболисты сами должны понимать, что впереди последняя игра в сезоне. «Крылья» надо обыгрывать. Погодные условия будут не самые лучшие, в каком состоянии будет поле, вопрос. Хотя подогрев поля есть, агрономы занимаются.

«Крылья» выглядят очень прилично. «Спартаку» будет очень тяжело. У них есть преимущество — играют дома. Болельщики придут, поддержат команду. «Спартаку» некуда отступать — нужна только победа. А игра уже покажет. Абаскаль понимает, что это матч, где ему надо настроить и подготовить команду. Знаю, что на днях у них был командный обед. Может, после «Ахмата» поговорили», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.