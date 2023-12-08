Представители «Боруссии» и «МЮ» сегодня проведут переговоры по обмену Санчо на Малена

Сегодня, 8 декабря, в Дортмунде состоится встреча между представителями «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед». Клубы встретятся между собой чтобы обсудить обмен вингера англичан Джейдона Санчо на форварда немецкой команды Дониэлла Малена. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, дортмундский клуб требует от англичан € 30 млн или прямой обмен на Санчо за нидерландца Малена.

Напомним, 23-летний Санчо уже выступал за «Боруссию» в период с 2017 по 2021 год. Два года назад клуб из Дортмунда продал Джейдона в «Манчестер Юнайтед» (по сведениям портала Transfermarkt, сумма трансфера составила € 85 млн). Действующее соглашение игрока с клубом из Англии рассчитано до июня 2026 года. В текущем сезоне вингер принял участие в трёх матчах своей команды.

24-летний Мален сыграл в нынешнем сезоне 19 матчей, забил пять мячей и отдал один ассист. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 35 млн.