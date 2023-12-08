Игрок «Крыльев Советов» Якуба назвал причины резкого прогресса «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба поделился мыслями об изменениях в результатах команды. Всего полгода назад самарцы боролись за выживание, а сейчас претендуют на призовые места в РПЛ.

«У каждой команды бывают подъёмы, спады, неудачные периоды. Результат из мелочей складывается, в том числе обычного фарта. Молодые игроки не всегда стабильны, в клубе может что-то происходить или во взаимоотношениях игроков — множество нюансов влияет. Но «Крылья» — очень серьёзный клуб и должен всегда идти минимум в середине таблицы, играть в свой футбол. Нашу игру на протяжении нескольких лет все видят и отмечают. Игорь Витальевич выстроил отличный футбол. Ребята знают, куда бежать, что делать с мячом, быстро принимают решения. Я сам получаю огромное удовольствие, играя в этой команде. Мы хотим забираться выше и дальше», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.