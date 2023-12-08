Тухель — о переносе игры с «Унионом»: необычно, что у нас был такой большой перерыв

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о переносе игры 13-го тура чемпионата Германии с «Унионом» на «Альянц Арене» из-за сильного снегопада.

«Я не знаю, является ли это преимуществом. Очень необычно, что у нас был такой длинный перерыв в период, когда обычно приходится много ездить. Наши люди отлично поработали над подготовкой полей для тренировок. Спасибо им за это», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (бывший Twitter).

Напомним, игра 13-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Унионом» должна была состояться 2 декабря, однако Бундеслига приняла решение отменить и перенести её из-за сильного снегопада. Матч в итоге перенесли на 24 января.