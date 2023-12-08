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Гарри Магуайр — лучший игрок АПЛ в ноябре

Гарри Магуайр — лучший игрок АПЛ в ноябре
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуйар официально признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам ноября, сообщает пресс-служба лиги на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

30-летний футболист принял участие во всех трёх матчах «Юнайтед» в ноябре, в каждом из которых Гарри провёл на поле по 90 минут.

Напомним, в прошедшем месяце подопечные Эрика тен Хага обыграли «Фулхэм» и «Лутон Таун» с одинаковым счётом — 1:0, а также одержали крупную победу над «Эвертоном» (3:0).

После 15 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 27 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата.

В нынешнем сезоне англичанин сыграл за «Манчестер Юнайтед» 15 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 20 млн.

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