Джейми Каррагер: Деклан Райс — это Рой Кин для «Арсенала»

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Sky Sports Джейми Каррагер сравнил полузащитника «Арсенала» Деклана Райса с экс-хавбеком «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Роем Кином.

«Приобретение Райса — выгодная сделка для «Арсенала». Есть определённые игроки, которых покупают за астрономические суммы, и они почти всегда добиваются успеха. Я испытываю к Райсу те же чувства, что и к Рою Кину, когда он перешёл в «Манчестер Юнайтед» за рекордную для Британии сумму в 1993 году. И Алану Ширеру, когда он присоединился к «Ньюкаслу» в 1996 году.

Когда речь заходит о полузащитниках прошлого, встаёт вопрос о том, что у них была своя аура. У Кина она была, как и у таких игроков, как Грэм Сунесс и Брайан Робсон. Я вижу те же качества в Райсе, который может помочь «Арсеналу» в борьбе за титул в этом сезоне», — написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.