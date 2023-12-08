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Магуайр высказался о признании лучшим игроком АПЛ в ноябре

Магуайр высказался о признании лучшим игроком АПЛ в ноябре
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр поделился эмоциями от признания лучшим игроком английской Премьер-лиги в ноябре. Футболист выразил благодарность одноклубникам и фанатам.

«Я бы не добился этого без своих одноклубников, персонала и болельщиков. Ваша любовь и поддержка не остаются незамеченными, я ценю это», — написал Магуайр на своей странице в соцсетях.

Напомним, 30-летний футболист принял участие во всех трёх матчах «Юнайтед» в ноябре, в каждом из которых Гарри провёл на поле 90 минут. Подопечные Эрика тен Хага обыграли «Фулхэм» и «Лутон Таун» с одинаковым счётом — 1:0, а также одержали крупную победу над «Эвертоном» (3:0).

После 15 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 27 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата.

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