«Локомотив» — «Урал»: во сколько матч 18-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 8 декабря, в стартовом матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 московский «Локомотив» встретится с екатеринбургским «Уралом». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

«Локомотив» набрал 28 очков за 17 туров. Железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата страны. «Урал» набрал 19 очков за аналогичное количество матчей и занимает 12-ю строчку. Лидирует в РПЛ сезона-2023/2024 «Краснодар». Действующий чемпион, «Зенит», идёт на втором месте в турнирной таблице.