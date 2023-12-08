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«Локомотив» — «Урал»: во сколько матч 18-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Урал»: во сколько матч 18-го тура РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 8 декабря, в стартовом матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 московский «Локомотив» встретится с екатеринбургским «Уралом». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
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П1
X
П2

«Локомотив» набрал 28 очков за 17 туров. Железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата страны. «Урал» набрал 19 очков за аналогичное количество матчей и занимает 12-ю строчку. Лидирует в РПЛ сезона-2023/2024 «Краснодар». Действующий чемпион, «Зенит», идёт на втором месте в турнирной таблице.

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