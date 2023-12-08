Тикнизян — о победе над «Зенитом»: мои ощущения, когда поезд сбил бомжа? Приятные

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос агента Тимура Гурцкая о победе в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1).

Гурцкая сформулировал вопрос в достаточно креативной форме: «Вот смотри, когда, например, «Зенит» сыграл с «Краснодаром» вничью, они сказали, что лев прыгнул, бык отскочил. А вот, например, когда поезд сбил бомжа, какие ощущения?»

Тикнизян признался, что ощущения от победы над доминирующей в РПЛ командой весьма приятные. При этом Наир подчеркнул, что не имел какого-то особого настроя на игру с «Зенитом».

«Ну, если честно, конечно, приятно обыгрывать лидера нашего чемпионата. Если мы смотрим на дистанцию за последние там пять лет, то это команда, которая доминировала постоянно, и обыгрывая их, опять же, ты испытываешь самые позитивные эмоции.

Не скажу, что какой-то особый настрой на них. Наверное, больше концентрации, каких-то тактических моментов и дисциплина на первое место выходит в игре с такими соперниками. Собственно, мы её продемонстрировали два раза», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»