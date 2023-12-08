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Эрик тен Хаг — лучший тренер АПЛ в ноябре

Эрик тен Хаг — лучший тренер АПЛ в ноябре
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Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам ноября, сообщает пресс-служба лиги на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в прошедшем месяце подопечные тен Хага обыграли «Фулхэм» и «Лутон Таун» с одинаковым счётом — 1:0, а также одержали крупную победу над «Эвертоном» (3:0). После 15 сыгранных туров «Манчестер Юнайтед» имеет в своём активе 27 очков и располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата.

53-летний Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года. Под его руководством «красные дьяволы» выиграли Кубок английской лиги в сезоне-2023/2024. В нынешней кампании после 15 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

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