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«Было страшновато». Тикнизян — о своём трансфере из ЦСКА в «Локомотив» за € 5 млн

«Было страшновато». Тикнизян — о своём трансфере из ЦСКА в «Локомотив» за € 5 млн
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Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян признался, что на него психологически давила сумма, которую железнодорожники заплатили за него московскому ПФК ЦСКА. Напомним, армейцы получили за Тикнизяна € 5 млн.

«Сказывается ли на работе, когда за тебя платят такие деньги? Конечно, на меня это сильно давило. Больше всего я не понимал, почему мне предъявляют претензии за сумму трансфера. Я всегда отвечал: «У меня на лбу было написано € 5 млн или что?» Мне на тот момент 21 год исполнилось, я особо практики не имел какой-то значительной, ну, было даже где-то страшновато, я не верил первое время, что меня купили за € 5 млн», — сказал Наир Тикнизян в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

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