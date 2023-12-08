Тикнизян — о выборе между Бундеслигой и Серией A: моей жене не нравится Германия

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, какому чемпионату он бы отдал предпочтение — Серии А или Бундеслиге. По словам игрока, он бы отправился в Италию, так как его жене (известной телеведущей Яне Ромашкиной) не нравится Германия.

«Мне писали в директ, но я считаю, что если они пишут туда и представляются агентами – это максимально несерьёзно. Германия или Италия? Моей жене не нравится Германия, поэтому Италия», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Тикнизян провёл 15 матчей в составе московского «Локомотива», отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Также Наир сыграл в семи матчах Фонбет Кубка России, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.