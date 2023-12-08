Бояринцев: раньше играли «весна-осень». И также начинали в снегу

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказался о погодных условиях, в которых российские клубы проводят матчи зимой.

«Я ничего аномального в этом не вижу. Есть хотя бы подогревы полей, чистят снег. Как себя помню – всегда начинали весной на безобразных полях. И заканчивали на них же. Мы находимся в таком климате. И я не вижу ничего страшного сыграть один-два матча в таких условиях. Раньше как-то на это не пеняли. А сейчас столько возмущений. Не понимаю. Переход на «весна-осень»? А какая разница? Мы раньше играли «весна-осень». И также начинали в снегу. Может, вопрос в экономике – формировать бюджет проще в конце года и весной начинать чемпионат. А с точки зрения футбола я смысла не вижу», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Российский футбол перешёл на систему «осень-весна» с сезона-2011/2012 — 12 марта 2011 года стартовал 20-й чемпионат России по футболу, ставший переходным, и впервые в истории прошёл по системе «весна-осень-весна». Команды провели по 44 матча, а чемпиона выявили через год и два месяца после старта чемпионата. За три тура до конца сезона «Зенит» в четвёртый раз в своей истории выиграл золотые медали. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы России. Под руководством нынешнего главного тренера Сергея Семака «Зенит» выигрывал титул пять раз подряд.