Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тикнизян назвал самую крупную сумму штрафа за свою вспыльчивость

Тикнизян назвал самую крупную сумму штрафа за свою вспыльчивость
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, какой самый крупный штраф получил в жизни из-за своей вспыльчивости.

«Приходил ли я к рукоприкладствам из-за своего взрывного характера? Когда я был помладше, конечно, да. Сейчас, несмотря на свою вспыльчивость, я всё-таки сохраняю рассудок всегда. Я на самом деле умею управлять гневом.

Максимальный штраф, который я получал за нефутбольные действия? 700 тысяч рублей», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Тикнизян провёл 15 матчей в составе московского «Локомотива», отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Также Наир сыграл в семи матчах Фонбет Кубка России, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.

Материалы по теме
Тикнизян — о победе над «Зенитом»: мои ощущения, когда поезд сбил бомжа? Приятные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android