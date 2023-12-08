Тикнизян назвал самую крупную сумму штрафа за свою вспыльчивость

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, какой самый крупный штраф получил в жизни из-за своей вспыльчивости.

«Приходил ли я к рукоприкладствам из-за своего взрывного характера? Когда я был помладше, конечно, да. Сейчас, несмотря на свою вспыльчивость, я всё-таки сохраняю рассудок всегда. Я на самом деле умею управлять гневом.

Максимальный штраф, который я получал за нефутбольные действия? 700 тысяч рублей», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Тикнизян провёл 15 матчей в составе московского «Локомотива», отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. Также Наир сыграл в семи матчах Фонбет Кубка России, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи.