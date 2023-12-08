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Клопп — о поиске замены травмированному Матипу: трансферы — не самая простая вещь в мире

Клопп — о поиске замены травмированному Матипу: трансферы — не самая простая вещь в мире
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, будет ли мерсисайдский клуб искать замену защитнику Жоэлю Матипу. Камерунец получил травму крестообразных связок колена и, скорее всего, пропустит оставшуюся часть нынешнего сезона.

«Вы всегда говорите о трансферах так, как будто это самая простая вещь в мире. Всё это стоит денег, это должен быть правильный игрок. Назовите мне клуб, который хочет продать первоклассного центрального защитника», — приводит слова Клоппа журналист Дэвид Линч в социальной сети X (бывший Twitter).

В нынешнем сезоне 32-летний Жоэль Матип принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2024 года. «Ливерпуль» после 15 туров АПЛ сезона-2023/2024 занимает второе место в турнирной таблице.

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