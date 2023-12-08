Сергей Овчинников объяснил, в чём феномен Игоря Акинфеева

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников объяснил, в чём заключается феномен Игоря Акинфеева. По мнению Овчинникова, у Акинфеева футбольный характер и невероятная любовь к этому виду спорта, именно поэтому у него складывается выдающаяся карьера.

«На сегодняшний день есть основной вратарь сборной — Матвей Сафонов. А также есть Игорь Акинфеев. Вот они вдвоем определяют вратарский тренд в нашей стране.

В чём феномен Акинфеева? Он невероятно талантлив, любит футбол. А травмы — вещь индивидуальная, они есть у всех в процессе. Но то, что мы видим, и есть футбольный характер. Когда ты любишь футбол, не можешь жить без него и преодолеваешь эти трудности. И видно, что Игорь любит этот вид спорта, у него блестящая карьера», — приводит слова Сергея Овчинникова «Матч ТВ».

Напомним, недавно президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Игорь Акинфеев переплюнул всех легендарных российских вратарей, в том числе Рината Дасаева и Льва Яшина. Это высказывание вызвало массу дискуссий в футбольной среде.