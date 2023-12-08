«Локомотив» объявил результаты замера температуры на стадионе за 3 часа до игры с «Уралом»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала результаты второго замера температуры на стадионе «Локомотива» в день матча с «Уралом». В 16:00 по московскому времени термометр показал -13°C.

Ролик опубликован в официальном телеграм-канале «Локомотива».

Стоит отметить, что контрольный замер температуры, в результате которого и будет окончательно принято решение о проведении матча, состоится за час до игры — то есть в 18:00.

Напомним, в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 часть матчей прошла в условиях сильнейшего снегопада, что сказалось на качестве футбола. Особенно это касалось не подготовленных к такой погоде арен. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин публично назвал «дебилами» тех, кто решил проводить матчи в такую погоду.

Было принято решение не переносить 18-й тур РПЛ, однако решение по проведению каждого конкретного матча будет приниматься индивидуально.