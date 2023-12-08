Зиньковский: я доказал, что достоин быть в стартовом составе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своей роли в игровой модели Гильермо Абаскаля. Футболист поделился мнением по поводу своих функций и совместной игры с Квинси Промесом. Также Зиньковский заявил, что достоин места в стартовом составе красно-белых.

«В новой схеме Абаскаля я играю слева? Да, там мне привычнее и комфортнее. Партнёры тоже, думаю, поняли, что слева от меня больше пользы, подстроились под мою игру.

У нас есть Квинси, который тоже любит смещаться налево. Так что адресат у меня чаще всего именно он. Когда он приходит на мою позицию, то я убегаю в центр. То есть мы не дублируем друг друга, а меняемся, дополняем.

Сложно ли было конкурировать на одной позиции с Квинси? Я не думал об этих сравнениях. Главное, со временем я доказал, что могу быть полезен, что достоин места в стартовом составе. В том числе вместе с Квинси», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».

Напомним, после 17 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице. В заключительном туре РПЛ перед зимней паузой красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Игра пройдёт в субботу, 9 декабря.