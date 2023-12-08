Кафу: чем больше бразильцев перейдёт в АПЛ, тем меньше шансов будет у Бразилии выиграть ЧМ

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу провёл связь между количеством бразильских футболистов в АПЛ и шансах национальной команды на победу в чемпионате мира, а также заявил, что предпочитает испанскую Ла Лигу.

«Боюсь, чем больше бразильцев перейдёт в Премьер-лигу, тем меньше шансов будет у Бразилии выиграть чемпионат мира.

Представьте, что средства массовой информации каждую неделю промывают вам мозги, утверждая, что вы лучший в мире, но в то же время вы далеко не лучший.

Я предпочитаю Ла Лигу, потому что у них высокий менталитет — дойти до финала и выиграть его. В Ла Лиге у них нет рта перед телекамерами, который рассказывает ложь об испанских игроках или рассказывает о них всему миру. Там говорят о футболе, а не о мифах», — приводит слова Кафу The Sun.

Напомним, сборная Бразилии пять раз в своей истории становилась чемпионом мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах). На последнем мировом первенстве в Катаре бразильцы дошли до 1/4 финала, где уступили Хорватии.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.