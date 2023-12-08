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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 15-го тура Серии A сезона-2023/2024

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 15-го тура Серии A сезона-2023/2024
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Сегодня, 8 декабря, матчем «Ювентус» — «Наполи» стартует 15-й тур итальянской Серии A сезона-2023/2024.

В 15-м туре чемпионата Италии состоятся следующие 10 встреч (время — московское):

8 декабря, пятница:

«Ювентус» — «Наполи» (22:45).

9 декабря, суббота:

«Верона» — «Лацио» (17:00);
«Аталанта» — «Милан» (20:00);
«Интер» — «Удинезе» (22:45).

10 декабря, воскресенье:

«Фрозиноне» — «Торино» (14:30);
«Монца» — «Дженоа» (17:00);
«Салернитана» — «Болонья» (20:00);
«Рома» — «Фиорентина» (22:45).

11 декабря, понедельник:

«Эмполи» — «Лечче» (20:30);
«Кальяри» — «Сассуоло» (22:45).

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер». Команда набрала 35 очков за 14 матчей. Второе место занимает «Ювентус» (33). На третьей строчке располагается «Милан» (29).

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