Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 15-го тура Серии A сезона-2023/2024

Сегодня, 8 декабря, матчем «Ювентус» — «Наполи» стартует 15-й тур итальянской Серии A сезона-2023/2024.
В 15-м туре чемпионата Италии состоятся следующие 10 встреч (время — московское):
8 декабря, пятница:
«Ювентус» — «Наполи» (22:45).
9 декабря, суббота:
«Верона» — «Лацио» (17:00);
«Аталанта» — «Милан» (20:00);
«Интер» — «Удинезе» (22:45).
10 декабря, воскресенье:
«Фрозиноне» — «Торино» (14:30);
«Монца» — «Дженоа» (17:00);
«Салернитана» — «Болонья» (20:00);
«Рома» — «Фиорентина» (22:45).
11 декабря, понедельник:
«Эмполи» — «Лечче» (20:30);
«Кальяри» — «Сассуоло» (22:45).
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет миланский «Интер». Команда набрала 35 очков за 14 матчей. Второе место занимает «Ювентус» (33). На третьей строчке располагается «Милан» (29).