«От поля даже пар идёт!» «Локомотив» показал процесс подготовки к матчу с «Уралом»

Сегодня, 8 декабря, состоится встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». За два часа до начала матча пресс-служба железнодорожников опубликовала видео, демонстрирующее подготовку футбольного поля. Стартовый свисток главного арбитра игры Артёма Чистякова прозвучит в 19:00 мск.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Локомотива».

Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Сегодня в 16:00 по московскому времени термометр на стадионе показал -13°C. Контрольный замер температуры, в результате которого и будет окончательно принято решение о проведении матча, состоится за час до игры — то есть в 18:00 мск.

В 17-м туре чемпионата России по футболу – 2023/2024 часть игр прошла в условиях обильного снегопада, что сказалось на качестве футбола. Особенно это касалось не подготовленных к такой погоде стадионов.

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