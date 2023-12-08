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«От поля даже пар идёт!» «Локомотив» показал процесс подготовки к матчу с «Уралом»

«От поля даже пар идёт!» «Локомотив» показал процесс подготовки к матчу с «Уралом»
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Сегодня, 8 декабря, состоится встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». За два часа до начала матча пресс-служба железнодорожников опубликовала видео, демонстрирующее подготовку футбольного поля. Стартовый свисток главного арбитра игры Артёма Чистякова прозвучит в 19:00 мск.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Локомотива».

Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». Сегодня в 16:00 по московскому времени термометр на стадионе показал -13°C. Контрольный замер температуры, в результате которого и будет окончательно принято решение о проведении матча, состоится за час до игры — то есть в 18:00 мск.

В 17-м туре чемпионата России по футболу – 2023/2024 часть игр прошла в условиях обильного снегопада, что сказалось на качестве футбола. Особенно это касалось не подготовленных к такой погоде стадионов.

Купить билет на матч «Локомотив» — «Урал» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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