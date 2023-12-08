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Стал известен состав команды Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России

Определены все игроки, которые представят Путь РПЛ в Матче звёзд Фонбет Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Мероприятие состоится 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Состав команды Пути РПЛ:

Вратари: Евгений Фролов («Крылья Советов»), Никита Медведев («Ростов»).

Защитники: Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Кирилл Маляров («Балтика»), Данила Хотулёв («Оренбург»).

Полузащитники: Никита Кривцов («Краснодар»), Эдгар Севикян («Пари Нижний Новгород»), Илья Ишков («Урал»), Руслан Безруков («Рубин»).

Нападающие: Сергей Пиняев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Сочи»), Максим Максимов («Факел»).

Команда Пути РПЛ сыграет со сборной Пути регионов в формате 5х5. Кроме этого, состоятся испытания на силу, скорость и ловкость игроков.