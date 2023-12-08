«Локомотив» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 8 декабря, состоится встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Купить билет на матч «Локомотив» — «Урал» можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

В первом круге текущего сезона РПЛ «Урал» и «Локомотив» сыграли вничью — 2:2. Также команды играли в одной группе Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Они обменялись победами. Железнодорожники выиграли со счётом 2:1, а екатеринбуржцы — со счётом 0:0 (пен. 4:2).

В данный момент «Локомотив» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Урал» располагается на 12-й позиции. У подопечных Виктора Гончаренко 19 очков после аналогичного количества встреч.