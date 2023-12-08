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Адвокаты Погба потребуют сокращения его возможной дисквалификации с четырёх до двух лет

Адвокаты Погба потребуют сокращения его возможной дисквалификации с четырёх до двух лет
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Представители полузащитника «Ювентуса» Поля Погба не согласны с решением Антидопинговой прокуратуры Италии, затребовавшей для игрока четырёхлетнюю дисквалификацию, и планируют провести переговоры с ней о сокращении срока наказания с четырёх до двух лет. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, окружение 30-летнего футболиста осознаёт, что отстранение от футбола на четыре года фактически означает завершение его карьеры. При этом подчёркивается, что представители игрока не считают, что подобная сделка является оптимальным решением в этой ситуации, рассчитывая избежать какой бы то ни было длительной дисквалификации.

Напомним, в конце августа Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила изначальный результат. На текущий момент 30-летний француз временно отстранён от футбола.

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