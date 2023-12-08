Артета рассказал о встрече с футбольными властями Англии по поводу критики им судей

Главный тренер лондонского «Арсенал» Микель Артета поделился тем, как прошла его встреча с представителями Футбольной ассоциации Англии (FA), состоявшаяся накануне, на которой обсуждались критические слова испанского наставника в отношении судейства, сказанные им после матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:0). Об этом информирует AS.

«Мы встретились, представили некоторые доказательства со своей стороны, высказали наше мнение и выводы, а также предоставили весь контекст ситуации и то, какой мы её видим. Теперь мы ждём результаты встречи», — приводит слова Артеты AS.

Напомним, FA предъявила Артете обвинения в оскорблении официальных лиц матча и нанесении ущерба игре. После игры с «Ньюкаслом» наставник «Арсенала» заявил, что арбитраж в этой встрече являлся «позором» и не соответствующим уровню чемпионата Англии.