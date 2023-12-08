«Локомотив» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Сегодня, 8 декабря, состоится встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Баринов, Митай, Миранчук, Глушенков, Дзюба.

«Урал»: Помазун, Бевеев, Бегич, Эммерсон, Итало, Малькевич, Газинский, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Каштанов.

Состав «Локомотива» Фото: ФК «Локомотив»

Состав «Урала» Фото: ФК «Урал»

В данный момент «Локомотив» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Урал» располагается на 12-й позиции. У подопечных Виктора Гончаренко 19 очков после аналогичного количества встреч.