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«Локомотив» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Урал»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ
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Сегодня, 8 декабря, состоится встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Баринов, Митай, Миранчук, Глушенков, Дзюба.

«Урал»: Помазун, Бевеев, Бегич, Эммерсон, Итало, Малькевич, Газинский, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Каштанов.

Состав «Локомотива»

Состав «Локомотива»

Фото: ФК «Локомотив»

Состав «Урала»

Состав «Урала»

Фото: ФК «Урал»

В данный момент «Локомотив» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 28 очков в 17 проведённых матчах. «Урал» располагается на 12-й позиции. У подопечных Виктора Гончаренко 19 очков после аналогичного количества встреч.

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